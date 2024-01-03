جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية مع نقابتي المقاولين الأردنيين، والمهندسين، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، لبحث الشراكة من أجل تطوير العمل في البترا.
وشارك في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، نائب رئيس المجلس مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل ابو عامود، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، ومفوض الشؤون الإدارية والمالية، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ونائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، وأمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، وعدد من المقاولين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03012024000208011052ID1107681067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.