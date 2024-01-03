اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر 10منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراة بجامعة اسطنبول ميديبول.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن منح الدكتوراة هي في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) والذي يتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.



وأضاف أن المنحة الدراسية تشمل تغطية الرسوم الجامعية، وراتبا شهريا (حسب أداء الطالب)، وسكنا مجانيا (غرفة لكل طالب شامل الطعام)، وتأمين أجهزة حاسوب ومكاتب، وخدمات نشر مجانية، وتدريبا ميدانيا دوليا، و تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين.



وبينت أن فترة تقديم طلبات الاستفادة من هذه المنح تنتهي في 12 الشهر الحالي، بينما سيعلن عن قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال الشهر المقبل.



وأوضحت أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة بكالوريوس في تخصصات هندسة الإلكترونيات، والاتصالات، أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو تخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.0/4.0)، وإجادة اللغة الانجليزية، على أن يقدم ش امتحان توفل (IBT) بعلامة لا تقل عن (72)، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.



ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة من هذه المنح زيارة الموقع الإلكتروني التالي: (، وتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة.



وأشارت الى أنه يمكن زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: ، لمزيد من المعلومات، أو التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected]

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة