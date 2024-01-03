البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت شركة البريد الأردني، والشركة المتكاملة للخدمات اللوجستية والشحن "أو تي سي" اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لاستخدام المكاتب البريدية في مجال النقل البريدي.



وبحسب بيان لشركة البريد، وقع الاتفاقية مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام "أو تي سي" أنس عارضة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.



وقالت الطيب، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث ستسمح للشركة المتكاملة بنقل واستلام وتسليم شحنات "البريد السريع" الخاصة بشركة "أو تي سي" من وإلى المكاتب البريدية لتسليمها إلى أصحابها.

‎وبينت أن الاتفاقية ستعزز تطوير الخدمات البريدية المقدمة للمتعاملين مع البريد، من خلال توسيع القنوات اللوجستية المتاحة لنقل البريد الخاص بهم ضمن المكاتب البريدية التي تمتلكها شركة البريد في أنحاء المملكة، ما يوفر الجهد والوقت والمال على المتعاملين مع البريد الأردني و" أو تي سي ".

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