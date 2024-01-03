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الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

1/3/2024 10:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحدث المحلل العسكري والاستراتيجي، اللواء فايز الدويري، اليوم الأربعاء، حول اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، وعدد من مرافقيه.
وقال الدويري في تدوينة عبر منصة "إكس" : بدأ الكيان في تنفيذ تهديداته باستهداف رموز المقاومة، السؤال: أليست جرائم تخالف القانون الدولي وإرهاب دولة؟ ما موقف المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين لدولة الكيان؟".

وتابع: "يصدقون أكاذيبها ويتسابقون لحمايتها، بداية من استخدام حق النقض، مروراً بتقديم الحماية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وصولاً إلى الحج إلى داخل الكيان".


وختم منشوره بالقول: "حضارة مزيفة كاذبة، سيهزم الجمع ويولون الدبر".

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