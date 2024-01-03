شهداء وجرحى في سلسلة غارات على منازل المواطنين في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين، إثر قصف بالطيران الحربي مجموعة من المواطنين بمنطقة خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.

كما شن الاحتلال غارات استهدفت منازل المواطنين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحـــتـلال منزلاً لعائلة أبو أسد في دير البلح.

واستشهدت مواطنة، وجرح آخرون، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة الآغا جنوب خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهدف منزل في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة، داخل مدرسة أبو حلو الإعدادية في مخيم البريج، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها.

وشنت قوات الاحتلال غارة من الطيران الحربي على منازل عائلات: الغمري، وأبو ركن، وحمدان، والشنطي، ومسجد الأنصار، ونفذت أحزمة نارية مكثفة طالت مدرسة الثانوية للبنات وأراض زراعية ومحيط منطقة المستوصف، وواد أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكان 15 مواطنا استشهدوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح على خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل الطائرات قصف مخيم النصيرات وسطه.



