Wednesday, 03 January 2024 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى في سلسلة غارات على منازل المواطنين في قطاع غزة

1/3/2024 10:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين، إثر قصف بالطيران الحربي مجموعة من المواطنين بمنطقة خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.

كما شن الاحتلال غارات استهدفت منازل المواطنين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحـــتـلال منزلاً لعائلة أبو أسد في دير البلح.

واستشهدت مواطنة، وجرح آخرون، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة الآغا جنوب خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهدف منزل في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة، داخل مدرسة أبو حلو الإعدادية في مخيم البريج، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها.

وشنت قوات الاحتلال غارة من الطيران الحربي على منازل عائلات: الغمري، وأبو ركن، وحمدان، والشنطي، ومسجد الأنصار، ونفذت أحزمة نارية مكثفة طالت مدرسة الثانوية للبنات وأراض زراعية ومحيط منطقة المستوصف، وواد أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكان 15 مواطنا استشهدوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح على خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل الطائرات قصف مخيم النصيرات وسطه.


MENAFN03012024000205011050ID1107681062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث