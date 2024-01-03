شهداء وجرحى في سلسلة غارات على منازل المواطنين في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN/استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.
واستشهد 3 مواطنين، إثر قصف بالطيران الحربي مجموعة من المواطنين بمنطقة خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.
كما شن الاحتلال غارات استهدفت منازل المواطنين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحـــتـلال منزلاً لعائلة أبو أسد في دير البلح.
واستشهدت مواطنة، وجرح آخرون، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة الآغا جنوب خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهدف منزل في مخيم جباليا شمال القطاع.
كما أصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة، داخل مدرسة أبو حلو الإعدادية في مخيم البريج، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها.
وشنت قوات الاحتلال غارة من الطيران الحربي على منازل عائلات: الغمري، وأبو ركن، وحمدان، والشنطي، ومسجد الأنصار، ونفذت أحزمة نارية مكثفة طالت مدرسة الثانوية للبنات وأراض زراعية ومحيط منطقة المستوصف، وواد أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وكان 15 مواطنا استشهدوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح على خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل الطائرات قصف مخيم النصيرات وسطه.
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