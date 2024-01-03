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الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

1/3/2024 10:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأميركية، بحثا عن المزيد من الوضوح بشأن أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2043.49 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة 1% إلى 2051.60 دولار للأونصة.




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