الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأميركية، بحثا عن المزيد من الوضوح بشأن أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2043.49 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة 1% إلى 2051.60 دولار للأونصة.
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