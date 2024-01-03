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من أجل الحصول على فرصة مشاهدة رونالدو ..نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين بعد ساعات على طرحها

1/3/2024 10:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفدت جميع التذاكر المخصصة لمباراتي النصر السعودي الوديتين المقررتين في الصين نهاية الشهر الحالي بعد ساعات معدودة على طرحها، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية الأربعاء.

وسارع المشجعون الصينيون الى شراء التذاكر من أجل الحصول على فرصة مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراتين المقررتين ضد شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 الحالي توالياً.

تم طرح التذاكر في الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينيتش) على عدة مواقع الأربعاء وتم بيعها بحلول المساء.
ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمناً بعد "ثوانٍ معدودة" على طرحها.

وسيحصل الجمهور الصيني على فرصة رؤية رونالدو بعدما شاهد العام الماضي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة ودية استعراضية أقيمت في بكين وفاز بها أبطال العالم على أستراليا 2-0.

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