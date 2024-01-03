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حضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي.. حمدان بن محمد: سيبقى هدفنا في دبي الخير والمستقبل الأفضل لكل العرب

1/3/2024 10:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يستعرض حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً.

وأكد سموه أن هدف دبي
كان وسيبقى الخير والمستقبل الأفضل لكل بلد عربي وكل مواطن عربي.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "حضرت برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يستعرض حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً".

وأضاف سموه: "يُعد المنتدى منصة لاستعراض واقعنا العربي ويبحث التوجهات الجيوسياسية الجديدة والتحولات الاقتصادية العالمية، وهدفنا في دبي كان وسيبقى الخير والمستقبل الأفضل لكل بلد عربي وكل مواطن عربي".

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