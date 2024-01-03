انفجاري كرمان ناجمان عن تفجير عبوتين عن بعد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت وكالة الانباء الإيرانية ، ان الانفجارين بالقرب من ضريح قاسم سليماني في كرمان جنوب البلاد ناجمان عن تفجير عبوتين عن بعد.
في الاثناء ، قالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن حصيلة قتلى الانفجارين قرب مرقد سليماني ارتفعت إلى 73 قتيلا و105 جريحا".
وأشارت الى ان عدد الاصابات الحرجة كبير ، ما يرجح تسجيل ارتفاع جديد في الوفيات.
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