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انفجاري كرمان ناجمان عن تفجير عبوتين عن بعد

1/3/2024 9:35:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت وكالة الانباء الإيرانية ، ان الانفجارين بالقرب من ضريح قاسم سليماني في كرمان جنوب البلاد ناجمان عن تفجير عبوتين عن بعد.

في الاثناء ، قالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن حصيلة قتلى الانفجارين قرب مرقد سليماني ارتفعت إلى 73 قتيلا و105 جريحا".

وأشارت الى ان عدد الاصابات الحرجة كبير ، ما يرجح تسجيل ارتفاع جديد في الوفيات.


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