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جريمة شرف في الهند .. رجل يقتل ابنته وصديقها ويفاجئ الشرطة بسلاح الجريمة

1/3/2024 9:35:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت منطقة بودون في ولاية أوتار براديش الهندية جريمة قتل مروعة، عندما أقدم رجل على قتل ابنته وصديقها بمجرفة، وبعد أن ارتكب جريمته دخل إلى أقرب مركز للشرطة حاملاً سلاح الجريمة الملطخ بالدماء.

وقال أفراد الشرطة إن التحقيقات الأولية تظهر أن هذه حالة واضحة من جرائم الشرف، وتعرفت الشرطة على القاتل على أنه ماهيش من قرية باراولي، قتل ابنته نيتو البالغة من العمر 20 عامًا وصديقها ساشين يوم أمس الثلاثاء، وفقا لموقع news9liv.

وأضافت الشرطة أن الصبي من سكان نفس القرية أيضًا ووفقا للشرطة، كان الشابان على علاقة لمدة عامين.

وأكد جيران الرجل (القاتل) أن أسرتي الشاب والفتاة علمتا بعلاقتهما ولم توافقا عليها، مضيفين أن أفراد الأسرة حاولوا التفاهم مع الشابين وإقناعهما بإنهاء علاقتهما، لكنهم لم ينجحوا في جعلهما ينهيان العلاقة.

قالت الشرطة إن الحبيبين قُتلا خارج منزل نيتو مباشرة، حيث كان الاثنان يجلسان عند الباب حوالي الساعة 4:30 صباحًا عندما استيقظ أفراد الأسرة على صوت ضوضاء، وبمجرد أن رأوا ساشين مع نيتو، هاجمتهم العائلة بأكملها، وفي البداية قام أفراد الأسرة بضرب الزوجين، وبعد ذلك، أخذ والد نيتو مجرفة وضرب الثنائي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأكد ضابط الشرطة أنه بعد جريمة القتل فر بقية أفراد الأسرة من مكان الحادث، لكن والد الفتاة اختار الاستسلام، حيث سار إلى مركز شرطة بيلسي حاملاً سلاح الجريمة واستسلم.


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