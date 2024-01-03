ارتفاع معدل التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 13 شهراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 64.77 % على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 61.98 % خلال نوفمبر الماضي.
وعلاوة على ذلك، وصل معدل التضخم لأعلى مستوى منذ نوفمبر العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 84.39 %.
وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 77.14 % على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 70% خلال نوفمبر الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 2.93 % في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.28 % في نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين إلى 44.22 % في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 42.59 % في نوفمبر الماضي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN03012024000110011019ID1107680945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.