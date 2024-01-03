وكالات السفر عبر الإنترنت تزيل شركة «رايان إير» من مواقعها

حذرت شركة الطيران الأيرلندية «رايان إير» من التأثير السلبي من جراء الخطوة التي اتخذتها مجموعة من وكالات حجز السفر عبر الإنترنت بإزالة الشركة من مواقعها الإلكترونية.

وقالت رايان إير إن العديد من مواقع الحجز عبر الإنترنت الكبيرة مثل «بوكينج» و«كيوي» و«كاياك» أزالت الشركة من مواقعها منذ أوائل ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقالت شركة الطيران الأيرلندية إن الإزالة المفاجئة لمن زعمت أنهم «قراصنة» وكالات السفر عبر الإنترنت أمر «مرحب به»، لكنها أضافت أن ذلك سيؤثر على ما يسمى بعامل الحمولة، وهو مقياس رئيسي لمدى ملء شركات الطيران لمقاعد طائراتها، بنسبة 1% أو 2% خلال شهري ديسمبر ويناير الجاري.

وأضافت شركة رايان إير أن إيرادات التذاكر ستتأثر أيضاً على المدى القصير، حيث ستستجيب بخفض الأسعار للركاب الذين يحجزون مباشرة عبر موقعها الإلكتروني.

لكن الشركة قالت إن هذه الخطوة من غير المرجح أن «تؤثر بشكل جوهري» على أعداد الركاب للعام بأكمله أو توقعات الأرباح.

وأظهر آخر تحديث للشركة أن عامل الحمولة انخفض إلى 91% مقارنة بـ 92% قبل عام.

وتم إلغاء أكثر من 900 رحلة جوية أخرى لشركة رايان إير الشهر الماضي بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس والتعليق المستمر للرحلات الجوية إلى تل أبيب والأردن.

ويأتي التحديث وسط نزاع طويل الأمد بين رايان إير ومواقع الحجز عبر الإنترنت، حيث رفعت شركة الطيران قضية في الولايات المتحدة ضد شركة «بوكينج هولدينجز» المالكة لـ«بوكينج» والشركات التابعة لها، بما في ذلك كاياك وأجودا وبرايسلاين.

وتم التواصل مع وكالتي الحجز عبر الإنترنت «بوكينج» و«كيوي» للتعليق على الأمر.

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