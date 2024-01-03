Wednesday, 03 January 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التلفزيون الرسمي الإيراني: 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان

1/3/2024 9:35:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل ما لا يقل عن
103 أشخاص،
وأصيب نحو 170،
الأربعاء، في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء الإيراني الراحل
قاسم سليماني، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران.

وأورد التلفزيون: "قتل ما لا يقل عن 53 شخصاً في الحادث" الذي وقع قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري".

وأظهرت مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف وفرق إنقاذ في المنطقة المستهدفة بالانفجارين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03012024000110011019ID1107680943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث