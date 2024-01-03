التلفزيون الرسمي الإيراني: 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان

قتل ما لا يقل عن

103 أشخاص،

وأصيب نحو 170،

الأربعاء، في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء الإيراني الراحل

قاسم سليماني، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران.

وأورد التلفزيون: "قتل ما لا يقل عن 53 شخصاً في الحادث" الذي وقع قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري".

وأظهرت مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف وفرق إنقاذ في المنطقة المستهدفة بالانفجارين.

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