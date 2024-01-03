الإمارات غداً.. طقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة لسقوط الأمطار

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار نهاراً خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً.
حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25
تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة
16:49 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة
12:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.
وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:
المدينة
الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي
25
16
80
50
دبي
26
19
75
45
الشارقة
26
18
75
45
عجمان
26
20
70
45
أم القيوين
26
16
75
50
رأس الخيمة
26
15
80
45
الفجيرة
28
20
65
35
العـين
25
14
90
40
ليوا
26
14
90
45
الرويس
24
15
85
45
السلع
25
14
85
40
دلـمـا
25
20
80
50
طنب الكبرى
25
20
65
40
طنب الصغرى
25
20
65
40
أبو موسى
24
22
65
40.
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