الإمارات غداً.. طقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة لسقوط الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار نهاراً خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25

تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة

16:49 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة

12:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة



الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



25

16

80

50

دبي





26

19

75

45

الشارقة



26

18

75

45

عجمان



26

20

70

45

أم القيوين



26

16

75

50

رأس الخيمة



26

15

80

45

الفجيرة



28

20

65

35

العـين



25

14

90

40

ليوا



26

14

90

45

الرويس



24

15

85

45

السلع



25

14

85

40

دلـمـا



25

20

80

50

طنب الكبرى



25

20

65

40

طنب الصغرى



25

20

65

40

أبو موسى



24

22

65

40.

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