النظام الإلكتروني أول مشروعات التعاون بين الاتحادين الإماراتي والمصري للكرة الطائرة

بدأ الاتحاد المصري لكرة الطائرة تطبيق النظام الإلكتروني المستخدم في الاتحاد الإماراتي لكرة الطائرة، لإتمام إجراءات قيد وتسجيل اللاعبين والمخاطبات بين الأندية، كأولى مراحل التعاون بين الاتحادين.

ويأتي هذا التعاون تجسيداً لرؤية اتحاد الإمارات لكرة الطائرة وضمن إستراتيجيته في توطيد العلاقات بينه وجميع الاتحادات الأهلية والقارية والدولية في العالم، من منطلق تبادل الخبرات في شتى مجالات اللعبة.

وأكد عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن هذا التعاون والتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والمصري يأتي ضمن بروتوكول التعاون بينهما.

وقال أن النظام الإلكتروني الذي سيستخدمه اتحاد المصري للكرة الطائرة ، يسهم في إتمام إجراءات قيد تسجيل اللاعبين واللاعبات وإدارة المخاطبات بين الأندية والاتحاد، وكذلك استخدام استمارة التسجيل الإلكترونية للمباريات.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعد واحداً من خطوات التعاون المثمر بين الاتحادين والتي تشمل جميع مجالات اللعبة سواء كانت فنية أو تحكيمية أو إدارية.

وأكد الدرمكي أنه يتم التنسيق حالياً بين الاتحادين لتنظيم حدث رياضي مهم بينهما سيعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته أكد المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الاستفادة من تجرية الاتحاد الإماراتي في التطور التكنولوجي واستخدام الحلول الرقمية، سيسهم في تفعيل الأنظمة الإلكترونية بالاتحاد المصري في قيد وتسجيل اللاعبين وإدارة المباريات.

وأشاد قمر بالدور الكبير والذي يقوم به اتحاد الإمارات للكرة الطائرة لتمكين في حصول الاتحاد المصري على هذا النظام وتطبيقه، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من مشروعات ومبادرات تبادل الخبرات بين الاتحادين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز