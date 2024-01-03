فنادق باريس تكثف جهودها لمواجهة بق الفراش قبل دورة الألعاب الأولمبية خلال الصيف





تكثف فنادق العاصمة الفرنسية باريس من جهودها لمواجهة الطفيليات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة خلال فصل الصيف.

ووفقا لصحيفة لو باريزيان، فإن الكثير من القائمين على القضاء على الحشرات في العاصمة يتلقون طلبات لتفتيش الغرف الفندقية باستخدام الكلاب البوليسية. وأضافت أن أصحاب الفنادق على استعداد لبذل قصارى جهدهم لضمان خلو غرفهم من الطفيليات.

وقال سيباستيان بيزوكارو، رئيس رابطة خبراء الكشف عن بق الفراش باستخدام الكلاب للصحيفة إن الفنادق لا تريد دعاية سلبية من خلال نشر صورة لبق الفراش على منصة للحجوزات، لذلك فهي تنظم عمليات فحص وقائية للغرف.

ويتكلف تفتيش كل غرفة نحو 30 يورو (33 دولارا). وفي حال العثور على بق الفراش، يمكن للقائمين على مكافحة الطفيليات التخلص منه باستخدام معالجة بالبخار.

ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024، تليها دورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس حتى الثامن من سبتمبر المقبلين.

ويذكر أن هيستريا حقيقية بشأن بق الفراش اندلعت في فرنسا الصيف الماضي. واشتكى الأشخاص بصورة متزايدة من وجود بق الفراش بصورة حقيقة أو افتراضية في القطارات ودور السينما وأماكن أخرى، غالبا ما كان الأمر مصحوبا بصور.

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