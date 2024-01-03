أقدم 5 جامعات في العالم بينها 3 جامعات عربية عريقة

الجامعات كانت حاسمة في تشكيل العالم الذي نعيش فيه، منابر للعلم وللمعرفة والحكمة، وصاغت مجتمعاتنا إلى كيانات معقدة ومتطورة باستمرار كما نراها اليوم، وضمن أقدم الجماعات في العالم يحتل عالمنا العربي الصدارة بثلاثة جامعات ضمن الخمس الاقدم في التاريخ، وتتمتع هذه المؤسسات بتاريخ يمتد لأكثر من ألف عام، ومع ذلك، وخلال تلك السنين الطويلة واجهت المصاعب والتقلبات، ولكنها ظلت دليلا على العلم، ووفقا لموقع «شوبيز دايلي» فالجامعات الخمس التالية هم الأقدم في التاريخ، وبينهم ثلاث جامعات عربية عريقة، نعرضهم من الأحدث للأقدم فيما يلي:



5 - جامعة بولونيا (عام 1088)

تُعتبر أقدم جامعة في إيطاليا والعالم الغربي، واكتسبت شهرة خلال العصور الوسطى بفضل برامجها في العلوم الإنسانية، خاصة في مجال القانون، واليوم، تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل الأنثروبولوجيا والفنون والاقتصاد، والقانون، وكذلك الطب والصيدلة والرياضيات والهندسة، بالإضافة إلى الزراعة والطب البيطري وعلم التربية.

4- جامعة «يولو» هونان (عام 976)

تعود جذور جامعة هونان إلى أكاديمية يولو خلال سلالة سونغ في عام 976، وخلال سلالة تشينغ، قامت بتدريس فلسفة الزهد في الذات وإحياء المجتمع من تدهوره، وفي بداية القرن التاسع عشر، شملت الدراسات العملية أيضًا، وفي عام 1903 أصبحت جامعة تتصدر الآن في مجال الهندسة على مستوى الوطن، إنها الأكاديمية الصينية القديمة الوحيدة التي تطورت بهذه الطريقة.

3 - جامعة القيروان (عام 859)

في عام 859، تأسست الجامعة كمدرسة عالية (مدرسة إسلامية) على يد فاطمة الفهري، امرأة مسلمة (على الرغم من أن النساء لم يتم قبولهن إلا مؤخرًا). ورأت قاعات هذه الجامعة تلاميذ أسطوريين مثل الفيلسوف موسى بن ميمون والبابا سيلفستر الثاني.

2- جامعة الأزهر (عام 775)

انتقلت جامعة الأزهر

إلى الفقه السني في عهد الدولة الأيوبية، بينما نشأت قبل ذلك بسنوات عدة، وتحديداً في عام 775، حيث ركزت لسنوات طويلة بشكل أساسي على الدراسات الدينية والثقافة الإسلامية، ولكن منذ الستينيات، تم دمج العلوم التطبيقية للنهج الشامل.

1 - جامعة الزيتونة (عام 737)

تقع جامعة الزيتونة في العاصمة التونسية، وتُعتبر أقدم مركز تعليمي في العالم العربي، وذلك وفقًا للمؤرخ حسن حسني عبد الوهاب. تأسست في عام 737 كمدرسة (مدرسة تعليم عالي إسلامية) داخل مسجد يحمل نفس الاسم، حيث تغمر الطلاب أنفسهم في دراسة الدين والأدب والعلوم.



