تومياسو لاعب أرسنال: توقيت بطولتي كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا ليس جيداُ للاعبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال ومنتخب اليابان لإقامة كأس آسيا في يونيو في نفس توقيت بطولة أوروبا وذلك قبل انطلاق البطولة في قطر بين 12 يناير
والعاشر من فبراير
وأقيمت النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة في شهري يناير وفبراير مما يفتح فرص الاستضافة لدول من الشرق الأوسط تتجاوز فيها درجات الحرارة خلال الصيف 50 درجة مئوية.
وقد يفتقد أرسنال جهود تومياسو لمدة ست مباريات منها أربع بالدوري الإنجليزي الممتاز إذا شقت اليابان طريقها للنهائي في قطر.
وقال تومياسو في مقابلة مع صحيفة إيفنينج ستاندارد نشرت أمس الثلاثاء "أريد أن تقام كأس آسيا في يونيو مثل بطولة أوروبا".
وأضاف "لا أعرف لماذا نلعب في يناير؟ ليس فقط كأس آسيا ولكن كأس الأمم الأفريقية أيضا. هذا ليس جيدا للاعبين".
وتستهل اليابان، الساعية لتعزيز رقمها القياسي والفوز باللقب لخامس مرة في كأس آسيا، مشوارها في 14 يناير بمواجهة فيتنام قبل أن تواجه العراق وإندونيسيا ضمن المجموعة الرابعة.
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