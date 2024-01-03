تومياسو لاعب أرسنال: توقيت بطولتي كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا ليس جيداُ للاعبين

دعا تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال ومنتخب اليابان لإقامة كأس آسيا في يونيو في نفس توقيت بطولة أوروبا وذلك قبل انطلاق البطولة في قطر بين 12 يناير

والعاشر من فبراير

وأقيمت النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة في شهري يناير وفبراير مما يفتح فرص الاستضافة لدول من الشرق الأوسط تتجاوز فيها درجات الحرارة خلال الصيف 50 درجة مئوية.

وقد يفتقد أرسنال جهود تومياسو لمدة ست مباريات منها أربع بالدوري الإنجليزي الممتاز إذا شقت اليابان طريقها للنهائي في قطر.

وقال تومياسو في مقابلة مع صحيفة إيفنينج ستاندارد نشرت أمس الثلاثاء "أريد أن تقام كأس آسيا في يونيو مثل بطولة أوروبا".

وأضاف "لا أعرف لماذا نلعب في يناير؟ ليس فقط كأس آسيا ولكن كأس الأمم الأفريقية أيضا. هذا ليس جيدا للاعبين".

وتستهل اليابان، الساعية لتعزيز رقمها القياسي والفوز باللقب لخامس مرة في كأس آسيا، مشوارها في 14 يناير بمواجهة فيتنام قبل أن تواجه العراق وإندونيسيا ضمن المجموعة الرابعة.

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