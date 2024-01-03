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إحصائية أعمال وحدة التحقيق الخاصة خلال الثلث الأخير من عام 2023‎

1/3/2024 9:29:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأخير من العام الماضي 16 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 25 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 41 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 8 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة تعرض طفل لإساءة المعاملة من قبل أحد العاملين بمجمع الرعاية الاجتماعية؛ وأمرت بتقديم المتهم محبوساً للمحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بتاريخ 11/10/2023 بحبسه لمدة عشرة أيام مع النفاذ.
وفي ذات السياق، فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في إحدى الشكاوى إلى إحالة عضو من قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاهه؛ لثبوت ارتكابه خطأ قانوني أثناء تأديته لأعمال وظيفته شكل صورة من صور إساءة المعاملة التي تستوجب المساءلة التأديبية.
وفي إطار حرص الوحدة الدائم على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاهتمام بالتدريب؛ فقد نظمت بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورشة عمل بعنوان "الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان" شارك فيها حوالي 70 من الخبراء الدوليين ومسئولي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، حيث تناولت جلسات الورشة الخمس على مدى يومي 13-14 نوفمبر عدة محاور تخصصية كان أبرزها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتزامات الدول إزائها، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل، فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب؛ ندوتين تعريفيتين بوحدة التحقيق الخاصة والدور الذي تضطلع به كجهاز قضائي مستقل في حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والمعايير الدولية المتبعة في عملها، وما تحقق نتيجة أعمالها من تواصل انخفاض معدلات الجرائم التي تختص بها عاماً تلو الآخر.

MENAFN03012024000055011008ID1107680892

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