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تصريح رسمي يدحض الشائعات حول صفقة سان جيرمان

1/3/2024 9:21:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أوجوستو ميلو، رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي، رحيل جابرييل موسكاردو، لاعب فريقه، إلى صفوف باريس سان جيرمان.
وأكد ميلو، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو" خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن موسكاردو تم بيعه بالفعل إلى باريس سان جيرمان.
وترددت أنباء قوية حول احتمالية تراجع باريس عن إتمام الصفقة، بعدما تأكد خضوع اللاعب لجراحة في الكاحل، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.
وقال ميلو: "أستطيع التأكيد بأننا قمنا ببيع موسكاردو إلى باريس سان جيرمان.. الصفقة تمت".
وأضاف: "سيخضع موسكاردو لعملية جراحية، ثم ينضم إلى باريس سان جيرمان في يوليو/تموز المقبل".
وكشف رومانو، أن موسكاردو سوف يوقع العقود غدًا الخميس، قبل إعلان انضمامه إلى باريس سان جيرمان.
ويعد موسكاردو ثاني صفقات باريس سان جيرمان الشتوية، بعد البرازيلي الآخر لوكاس بيرالدو، قادمًا من ساو باولو.

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