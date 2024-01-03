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فولر: عودة كروس لا تضمن نجاح ألمانيا

1/3/2024 9:21:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى رودي فولر، مدير المنتخب الألماني، أن عودة توني كروس إلى المانشافت لن تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الماكينات النجاح في بطولة اليورو التي تستضيفها على أرضها الصيف المقبل.
وقال فولر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا نحتاج لاعبين في المركز الذي يقدم به كروس أعلى المستويات لسنوات، ومع ذلك لا يمكن استبعاد أي شيء".
وأنهى كروس مسيرته الدولية بتوديع يورو 2021 من ثمن النهائي أمام إنجلترا، بعد خوض 106 مباريات دولية، وأثار جوليان ناجلسمان التكهنات بشأن مستقبل نجم ريال مدريد، بوصف عودته المحتملة بالفكرة المثيرة.
ويملك فولر أفكارا واضحة بشأن التشكيل الأساسي لألمانيا في اليورو، حيث يرى أهمية ضرورة بناء الفريق حول الثلاثي جمال موسيالا وفلوريان فريتز إضافة إلى ليروي ساني.
وتطرق إلى نتائج باير ليفركوزن المميزة هذا الموسم: "لديهم شيء بين أيديهم وفرصة كبيرة في التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم، هذا الفريق لن ينهار".

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