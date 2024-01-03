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مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo.. جهود متواصلة لتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم

1/3/2024 9:21:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار إسهاماتها المتواصلة لترسيخ وتعزيز موقع المملكة على الساحة الدولية والعالمية بقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، وجهودها المستمرة بتطوير المواهب الاحترافية وتقديم التوجيه والدعم للمحترفين واللاعبين والهواة ضمن أعلى المستويات العالمية؛ أقامت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Joخلال عام 2023 عدّة بطولات رياضية إلكترونية تضمنت أكثر الألعاب الإلكترونية شُهرة وأوسعها انتشاراً على مستوى العالم، إضافة إلى رعاية والمشاركة في أبرز الفعاليات بهذا القطاع.
وفي ظل ما يشهده هذا القطاع الواعد من نمو مُتسارع وأهميته في رفد الاقتصاد الوطني، ولتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية والعالمية؛ نظّم مركز زين للرياضات الإلكترونية وتحت رعاية سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية، التي أُقيمت بالتعاون مع لجنة الرياضات الإلكترونية على مدار3 أيام متواصلة بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة، وشملت 9 ألعاب، إذ هدفت هذه البطولة إلى تشكيل فريق أردني يمثل نواة للمنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة العالم التاسعة عشرة للرياضات الإلكترونية IESF)) في مدينة ياش في رومانيا، ودورة الألعاب الآسيوية (AG )بمدينة هانغتشو الصينية، حيث سلّم الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وبحضور الأمير عمر بن فيصل رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية، الجوائز لقادة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، والتي مثلّت الأردن في البطولات الدولية.
وشارك فرق المنتخب الأردني في بطولة الطريق إلى الألعاب الآسيوية (AG)التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية العام الماضي، حيث أحرز المركز الأول في لعبة AOV وحصل على الميدالية الذهبية، فيما حصل كل من علي العيساوي ومحمد العداسي وليث المهيدات وعمر السيف على المركز الثاني ضمن مشاركتهم في لعبة PUBG وحصدوا الميدالية الفضية، في حين حلّ الفريق الذي ضمّ جودت الخانجي وأحمد يوسف ووليد اسماعيل ومحمد العساف بالمركز الثاني في لعبة LOL وحصل على الميدالية الفضية في التصفيات، ومثّل المملكة في التصفيات الوطنية المؤهِّلة لمنافسات بطولة العالم التاسعة عشرة للرياضات الإلكترونية IESF))، فريق المنتخب الأردني ضمن لعبة Dota 2 والذي ضمّ كل من اللاعب عبدالله لباده وأنس حرزالله، وبر أِرف، ومحمد أبو العيس، كما شارك سيف الدين دبابنة ضمن لعبة Efootball ومحمد أحمد ضمن لعبة Tekken 7.
وحرصاً منها على دعم محترفي وهواة الألعاب الإلكترونية ورفد قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، واصلت شركة زين الأردن توظيف كافة حلولها وتقنياتها وخدماتها لإثراء تجربة المحترفين والهواة عبر تقنية الجيل الخامس 5G التي ستنقلهم إلى مستويات جديدة ومثالية تمكّنهم من الحصول على تجربة أفضل من حيث الجودة في البث والسلاسة أثناء اللعب نظراً لزمن الاستجابة المنخفض الذي توفره هذه الخدمة والسرعات القياسية التي تمنحها التي تصل إلى 10 أضعاف ما توفره شبكة الجيل الرابع.
وأقام مركز زين خلال العام 2023 عدداً من البطولات في الألعاب الإلكترونية الأكثر انتشاراً، والتي شملت "فالورانت" و" PUBG Mobile" و" FIFA 23"، شارك بها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من الأردن ودول عربية، تنافسوا على المراكز الأولى في كل بطولة، وحصلوا على جوائز نقدية وعينية قدمها المركز في مختلف بطولاته، كما أقام المركز في فرعه الكائن في نادي السيارات الملكي الأردني بطولة "فيفا 23" لأعضاء النادي ومنتسبيه، فيما حظيت البطولات التي بثها المركز عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعة واسعة من قبل الجمهور والمهتمين بهذه الألعاب.
وقدّمت شركة زين من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية الرعاية لفعالية اليوم المفتوح في جامعة الحسين التقنية لطرح برنامج تصميم وتطوير الألعاب الالكترونية في كليّة الحاسوب والمعلوماتيّة، وأقام المركز بطولة "فيفا 23" لطلبة الجامعة، كما قدّمت أيضاً رعايتها لنهائيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي أُقيمت في العاصمة عمّان وشهدت مُشاركة واسعة من عدّة دول.
وعلى الصعيد التثقيفي ونشر الوعي بمختلف المواضيع في مجال الرياضات الإلكترونية، أقام مركز زين للرياضات الإلكترونية ZainEsportsJo”" جلسة حوارية تثقيفية حول ماهية الرياضات الإلكترونية، وآلية تنظيم الألعاب الإلكترونية، ومجالها التنافسي في العمل والدراسة، ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والعالمي، قدّمها مستشار الرياضات الإلكترونية محمد كناكري، وعُقدت في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال.
ونظراً للاهتمام المحلي بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي يعد أحد القطاعات الإبداعية والأكثر نمواً؛ قدمت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية الدعم لأكاديمية الرياضات الإلكترونية التي أطلقتها شركتا "ميس الورد" وIbmedia”"، والتي تهدف إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الواعد، عبر دورات تدريبية متنوعة ما بين وجاهية وأخرى عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تُتيح للمنخرطين بها اكتساب مهارات جديدة في مجال إدارة الرياضات الإلكترونية وتنميتها، حيث يتمثّل دعم شركة زين وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo بتمكين طلبة الأكاديمية من اكتساب الخبرة التي يمتلكها الفريق المختص القائم بأعمال مركز زين للرياضات الإلكترونية، وتعزيز معرفتهم العملية والعلمية، إلى جانب إثراء مواهبهم وتنميتها، في إطار جهود المركز منذ تأسيسه في العام 2019 لرفد هذا القطاع وتأهيل المواهب الأردنية وتنميتها.




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