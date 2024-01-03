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كين يتفوق على رونالدو في سباق خاص

1/3/2024 9:21:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوق الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، في سباق خاص.
فبحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، تصدر كين قائمة أفضل الهدافين في الدوريات خلال 2023، بتسجيل 38 هدفا، بواقع 21 هدفا رفقة بايرن ميونخ و17 مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير.
يذكر أن كين خسر سباق هداف العام في جميع المسابقات، أمام رونالدو الذي سجل 54 هدفا، مقابل 52 للدولي الإنجليزي.
ويتصدر كين حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني ب21 هدفا، ويستعد للاستئناف الموسم رفقة بايرن ميونخ، الذي عاد إلى التدريبات أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة هوفنهايم يوم 12 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، الذي خاض 16 مباراة.

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