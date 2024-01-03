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دورتموند يطالب مان يونايتد بدفع راتب سانشو

1/3/2024 9:21:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعمل إدارة نادي بوروسيا دورتموند جاهدة من أجل إنجاز صفقة الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان الدولي الإنجليزي لاعبا ضمن صفوف أسود الفيستيفال قبل رحيله في صيف 2021 صوب المان يونايتد.
ودخل سانشو في أزمة عاصفة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج، أدت لتجميده وخروجه من حسابات الأخير، ما يمهد لرحيله في يناير/كانون الثاني الجاري.
وذكر الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو أن دورتموند دخل في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي اليونايتد من أجل استعادة سانشو في أقرب فرصة.
وأشار إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين، لكنها تتوقف على توصلهما لاتفاق بشأن قيمة انتقال اللاعب معارا إلى دورتموند، فضلا عمن يتحمل راتبه.
وأضاف "دورتموند يطلب من يونايتد تحمل جزء من راتب اللاعب، على أن يدفع النادي الألماني قيمة مالية مقابل استعارته".

ملاعب

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