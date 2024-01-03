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واعد ميلان: لم أتخيل هذا السيناريو

1/3/2024 9:21:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر تشاكا تراوري، مهاجم ميلان الواعد، عن سعادته بتسجيله هدفا في فوز الفريق على كالياري بنتيجة (4-1) ضمن دور ال16 بكأس إيطاليا.
واحتفل تشاكا تراوري بعيد ميلاده ال19 قبل 10 أيام فقط، وبدأ العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفا في أول ظهور له مع الفريق.
وقال اللاعب الشاب، في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، "كنت أرغب في تسجيل هذا الهدف، لكن قبل كل شيء أنا سعيد جدا بالفوز، لقد كان انتصارا كنا بحاجة إليه".
وأضاف "أنا سعيد أيضا بالأداء، المدرب وضع ثقته بنا، وبصراحة لا أعرف ماذا أقول، إنها لحظة عاطفية".
وتابع تراوري "لدينا لياو، جيرو وماينان والعديد من الأبطال الذين يساعدونا على النمو بفضل نصائحهم، أنا سعيد لكوني جزءا من هذا الفريق وعلينا دائما أن نحترم القميص".
وعما إذا كان يتخيل أن تكون بدايته مع ميلان بهذه الطريقة، رد بقوله "لأكون صادقا، لم أتخيل ذلك، أردت مساعدة الفريق بقدر استطاعتي ثم جاء الهدف، مازلت لا أستطيع تصديق أن هذا قد حدث!".

ملاعب

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