المقاومة تكشف عن أمر خطير يفعله الاحتلال في مخيم البريج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن الاحتلال يمارس أعمالا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج، وسط تواصل القتال منذ أيام بالمخيم.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية تُسيّر روبوتات تصدر أصوات مسير الدبابات والآليات مصحوبة بأصوات إطلاق نار، وذلك بهدف كشف أماكن المقاومين.
وأكد المصدر أن مقاتلي المقاومة يقظون لكشف خداع، وإفشال خطط قوات الاحتلال.
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