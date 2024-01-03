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المقاومة تكشف عن أمر خطير يفعله الاحتلال في مخيم البريج

1/3/2024 9:21:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن الاحتلال يمارس أعمالا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج، وسط تواصل القتال منذ أيام بالمخيم.


وأوضح أن القوات الإسرائيلية تُسيّر روبوتات تصدر أصوات مسير الدبابات والآليات مصحوبة بأصوات إطلاق نار، وذلك بهدف كشف أماكن المقاومين.


وأكد المصدر أن مقاتلي المقاومة يقظون لكشف خداع، وإفشال خطط قوات الاحتلال.

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