مواطن روسي يفوز بمليار روبل في اليانصيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة اليانصيب الحكومي في روسيا فوز أحد سكان مدينة تيومين بالجائزة الكبرى في سحب اليانصيب الروسي "ستولوتو" للعام الجديد، وتبلغ قيمة الجائزة مليار روبل، (حوالي 11 مليون دولار) .
وقالت الشركة: "وفقا للبيانات الأولية، تم شراء ورقة اليانصيب في مدينة تيومين، والتي بناء على نتائج السحب، ربح مالكها الجائزة الكبرى التي تبلغ مليار روبل"(حوالي 11 مليون دولار).
وقال فارفارا باسانوفيتش، مدير عمليات التسويق في الشركة: "نحن بانتظار الفائز في مركز يانصيب "ستولوتو" في موسكو ليتسلم جائزته".
روسيا اليوم
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