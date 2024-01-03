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مواطن روسي يفوز بمليار روبل في اليانصيب

1/3/2024 9:21:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة اليانصيب الحكومي في روسيا فوز أحد سكان مدينة تيومين بالجائزة الكبرى في سحب اليانصيب الروسي "ستولوتو" للعام الجديد، وتبلغ قيمة الجائزة مليار روبل، (حوالي 11 مليون دولار) .

وقالت الشركة: "وفقا للبيانات الأولية، تم شراء ورقة اليانصيب في مدينة تيومين، والتي بناء على نتائج السحب، ربح مالكها الجائزة الكبرى التي تبلغ مليار روبل"(حوالي 11 مليون دولار).


وقال فارفارا باسانوفيتش، مدير عمليات التسويق في الشركة: "نحن بانتظار الفائز في مركز يانصيب "ستولوتو" في موسكو ليتسلم جائزته".

روسيا اليوم

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