سمكة قرش تقتل راكب أمواج في أستراليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي راكب أمواج يبلغ من العمر 15 عاما في ثالث هجوم للقرش في المياه قبالة ولاية جنوب أستراليا خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلنت السلطات الأسترالية أن خاي كاولي تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة يوم الخميس أثناء ركوبه الأمواج مع والده قبالة شاطئ إيثيل النائي في شبه جزيرة يورك غرب مسقط رأسه في أديليد.
وتم نقله إلى الشاطئ لكن خدمات الطوارئ لم تتمكن من إنعاشه.
روسيا اليوم
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