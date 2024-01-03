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سمكة قرش تقتل راكب أمواج في أستراليا

1/3/2024 9:21:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي راكب أمواج يبلغ من العمر 15 عاما في ثالث هجوم للقرش في المياه قبالة ولاية جنوب أستراليا خلال الأشهر الأخيرة.


وأعلنت السلطات الأسترالية أن خاي كاولي تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة يوم الخميس أثناء ركوبه الأمواج مع والده قبالة شاطئ إيثيل النائي في شبه جزيرة يورك غرب مسقط رأسه في أديليد.


وتم نقله إلى الشاطئ لكن خدمات الطوارئ لم تتمكن من إنعاشه.


روسيا اليوم

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