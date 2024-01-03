ما هي أكثر المهن المطلوبة في عام 2024؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام روسية نتائج استطلاعات للرأي، أجرتها مواقع مختصة لمعرفة آراء المواطنين في البلاد حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.
وتبعا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف "Rabota" و"SberPodbor" الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.
وأشار 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.
وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل، فيما رأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.
و22 % من المشاركين بالاستطلاعات صوتوا لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق، ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم.
روسيا اليوم
MENAFN03012024000208011052ID1107680848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.