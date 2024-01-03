ما هي أكثر المهن المطلوبة في عام 2024؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام روسية نتائج استطلاعات للرأي، أجرتها مواقع مختصة لمعرفة آراء المواطنين في البلاد حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.

وتبعا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف "Rabota" و"SberPodbor" الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.



وأشار 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.



وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل، فيما رأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.

و22 % من المشاركين بالاستطلاعات صوتوا لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق، ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم.



روسيا اليوم