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الكشف عن قائمة منتخب قطر النهائية للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا 2023

1/3/2024 9:21:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب النهائية للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم 2023، المقررة على أرضه من 12 يناير الجاري ولغاية 10 فبراير2024.
توج منتخب قطر باللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بالنسخة الماضية بالإمارات عام 2019، تحت قيادة المدرب الإسباني فيلكس سانشيز، الذي انتهي دوره عقب خروج "العنابي" من دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022".
وتولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب المنتخب القطري، قبل أن تسند المهمة للمدرب الإسباني الآخر ماركيز لوبيز، الذي يعرف الكرة القطرية جيدا، حيث تولى تدريب الوكرة طوال 6 مواسم، وتوج بلقب أفضل مدرب في دوري نجوم قطر للموسم (2021-2022).
استقر ماركيز لوبيز على القائمة النهائية لمنتخب قطر، الذي يستعد للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي جاءت كالتالي:
لحراسة المرمى: سعد الشيب، صلاح زكريا، مشعل برشم
لخط الدفاع: المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس ميندز، همام الأمين
لخط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس، خالد محمد، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى مشعل
الهجوم: أحمد الجانحي، أحمد علاء، أكرم عفيف، إسماعيل محمد، المعز علي، خالد منير ويوسف عبد الرزاق.
ويستهل المنتخب القطري مشوار الدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، على ملعب "لوسيل" الذي احتضن المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، حيث يلتقي نظيره اللبناني في أولى مباريات المجموعة الأولى، ويواجه بعدها منتخبي طاجيكستان والصين يومي 17 و22 من الشهر نفسه، على الترتيب.

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