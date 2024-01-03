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البدء بتنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية بعجلون

1/3/2024 9:21:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، الدكتور قبلان الشريف، إن هناك متابعة مع جميع الدوائر والجهات المعنية في المحافظة، من أجل تنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية.


وأضاف أن طبوغرافية عجلون الصعبة تتطلب تكثيف الجهود لتسيير حركة المواطنين، مشيرا إلى أهمية إعطاء الملاحظات والشكاوى التي ترد خلال المنخفض الأولوية ومن أبرزها تجمع الأمطار على مثلث عبين الذي يشكل بؤرة ساخنة كونه يتسبب بإغلاق الطريق حال ارتفاع منسوب المياه ويعرقل حركة السير.


وأشار إلى أن المحافظة تشهد بين الحين والآخر اعتداءات على الثروة الحرجية لغايات التحطيب الجائر وبيعها دون التفكير بجمالية المنطقة أو مستقبل السياحة لعجلون، مؤكدًا أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، لتكثيف تواجد الدوريات لتشديد الرقابة ومنع الاعتداء على الثروة الحرجية.

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