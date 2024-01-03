انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، وذلك وفق التسعيرة المسائية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
ووفقا للتسعيرة، انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين الأردنيين، من محلات الصاغة للمواطنين ليصل 41.3 دينار، والشراء من المواطنين عند 39.6دينارا.
كما انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط ليصل 48.5 دينار والشراء عند 45.7 دينار، كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط عند 36.8 و33.8 دينار على التوالي.
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