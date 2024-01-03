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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

1/3/2024 9:21:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، وذلك وفق التسعيرة المسائية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة، انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين الأردنيين، من محلات الصاغة للمواطنين ليصل 41.3 دينار، والشراء من المواطنين عند 39.6دينارا.


كما انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط ليصل 48.5 دينار والشراء عند 45.7 دينار، كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط عند 36.8 و33.8 دينار على التوالي.

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