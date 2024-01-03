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هيئة مكتب مجلس النواب: دعم نيابي لتطوير الخدمات الإسكانية وتلبية احتياجات المواطنين

1/3/2024 9:16:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة مكتب مجلس النواب الحرص البرلماني على مواصلة التعاون البناء مع الحكومة في تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز مسارات التنمية الشاملة في مملكة البحرين، بخاصة المشاريع والخدمات الإسكانية، تحقيقاً للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .
و أعربت هيئة المكتب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برعاية حفل افتتاح مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، في ظل الاهتمام المستمر لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وفق أفضل المعايير، وتلبية الاحتياجات للأسرة البحرينية.
و بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني أشادت الهيئة بالرعاية الملكية السامية لهذا الصرح الوطني من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء .
كما ثمنت الهيئة جهود الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وكافة منتسبي هذا الصرح العسكري الرائد، ودوره الحيوي واسهاماته البارزة في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع، بحث عددا من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

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