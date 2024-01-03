هيئة مكتب مجلس النواب: دعم نيابي لتطوير الخدمات الإسكانية وتلبية احتياجات المواطنين

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- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة مكتب مجلس النواب الحرص البرلماني على مواصلة التعاون البناء مع الحكومة في تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز مسارات التنمية الشاملة في مملكة البحرين، بخاصة المشاريع والخدمات الإسكانية، تحقيقاً للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .
و أعربت هيئة المكتب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برعاية حفل افتتاح مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، في ظل الاهتمام المستمر لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وفق أفضل المعايير، وتلبية الاحتياجات للأسرة البحرينية.
و بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني أشادت الهيئة بالرعاية الملكية السامية لهذا الصرح الوطني من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء .
كما ثمنت الهيئة جهود الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وكافة منتسبي هذا الصرح العسكري الرائد، ودوره الحيوي واسهاماته البارزة في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع، بحث عددا من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
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