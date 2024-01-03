جودادي تعرض مجموعة من الخطوات الأساسية لإطلاق متجر إلكتروني في السعودية

جدة – أصداف نيوز:

يسعى رواد الأعمال والشركات الصغيرة في المملكة لتبني أحدث الابتكارات واغتنام فرص النمو غير المسبوقة التي يوفرها مجال التجارة الإلكترونية المزدهر في منطقة الشرق الأوسط.

وتبلغ نسبة السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من دول خارجية حوالي 90%، غير أن هذا المشهد يشهد تغيّرات متسارعة الوتيرة، * حيث يوجد توجه كبير نحو تطوير متاجر إلكترونية إقليمية، مما يُسهم في توفير فرص متنوعة، ولكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات عديدة تتطلب تبني نهج استراتيجي وشامل.

ولمواكبة التحولات الكبيرة في مشهد التجارة الإلكترونية، ينبغي على رواد الأعمال تبني تدابير استراتيجية تشكل الأساس لضمان نجاح أعمالهم. ويسلط المقال الضوء على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لإطلاق متجر إلكتروني مزدهر، وفي مقدمتها أهمية اختيار اسم نطاق مميز.

الخطوة الأولى: التأسيس للنجاح يبدأ باختيار اسم نطاق مناسب

تبدأ الرحلة نحو النجاح باختيار مدروس لاسم النطاق، والذي يقابله في المتاجر التقليدية اسم المتجر. ويمثل اسم النطاق الهوية الرقمية للشركة، حيث يعزز اتساق العلامة التجارية ويسهم في تحسين ظهور اسمها في محركات البحث. ويمكن لرواد الأعمال استخدام خدمات النطاق الخاصة بشركةGoDaddy للعثور على اسم نطاق مناسب لعلامتها التجارية.

الخطوة الثانية: بناء الثقة باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي

بعد اختيار اسم نطاق مميز ومناسب، يمكن لرواد الأعمال أيضاً بناء المصداقية باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي مرتبط باسم النطاق الخاص بهم (على سبيل المثال: ... ). ويسهم ذلك في بناء الثقة مع العملاء وتعزيز شرعية عمليات البيع عبر الإنترنت، ويسلط الضوء على اتباع العلامة لمنهجية احترافية في جميع قنواتها.

الخطوة الثالثة: إعطاء الأولوية دائماً لراحة العملاء

يولي قطاع التجارة الإلكترونية الأولوية لراحة العملاء. ويمكن لتوفير مجموعة متنوعة من طرق الدفع والشحن، ومعلومات الشحن الشفافة، والسياسات الواضحة، بما في ذلك عمليات الاستبدال والإرجاع، أن يساعد في تحسين رضا العملاء وتجنّب امتناعهم عن إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت. وفي المملكة، تتوفر العديد من خيارات الدفع، مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية، التي تلبي احتياجات العملاء.

الخطوة الرابعة: ضمان إجراءات الحماية الأمنية

تُعد الحماية الأمنية أمراً بالغ الأهمية في التعاملات الإلكترونية. وتوفر شهادة البروتوكول SSL التي تمنح للمواقع الإلكترونية العديد من المزايا المهمة، مثل إمكانية تشفير بيانات العملاء والمصادقة على هوية الموقع وضمان حماية تبادل البيانات، مما يساهم بدوره في بناء الثقة وتعزيزها. ويعد اتباع بروتوكولات HTTPS عاملاً مهماً في السوق الرقمي اليوم، بما ينسجم مع التزام المملكة الراسخ بسياسات الأمن السيبراني. ومع سعي رواد الأعمال لإطلاق أعمالهم عبر الإنترنت، يصبح دمج الخدمات الأمنية، كتلك التي تقدمها GoDaddy، جزءاً أساسياً من جهود تعزيز الثقة والموثوقية الضرورية لازدهار تجارتهم الإلكترونية.

الخطوة الخامسة: تصميم تجربة تسوق سلسلة

تُعتبر تجربة العميل أحد العوامل الأساسية لتحقيق النجاح. لذلك ينبغي على المتاجر الإلكترونية التركيز على جانب سهولة التصفح، واستخدام صور عالية الجودة، واعتماد تصميم تفاعلي، بما يوفر تجربة تسوق مريحة على جميع الأجهزة. وتشمل الاستراتيجيات الفعالة في جذب العملاء في المملكة تبسيط عملية الدفع، وتوفير عمليات دفع خاصة للضيوف، ودمج تسجيل الدخول من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض تقييمات العملاء.

الخطوة السادسة: المستويات الرفيعة من خدمة العملاء تترك انطباعاً إيجابياً دائماً

وفي الختام، يُعد تقديم مستويات رفيعة من خدمة العملاء عاملاً أساسياً في ضمان ولاء العملاء. ويسهم توفير معلومات الاتصال وقنوات الاتصال المتنوعة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني الاحترافية وأرقام الهواتف ونماذج الاتصال والدردشة المباشرة، في تعزيز الموثوقية وسرعة الاستجابة بما يتماشى مع توقعات العملاء.

باختصار، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من نمو قطاع التجارة الإلكترونية من خلال اختيار اسم نطاق مميز، باستخدام بريد إلكتروني احترافي، واعتماد تصاميم ترويجية مؤثرة، وتوفير مجموعة مختارة من خيارات الدفع والشحن، وتعزيز مستويات الحماية الأمنية، وضمان تجربة مستخدم سلسة، وتقديم خدمة عملاء مميزة. وتعتبر الخطوات الست السابقة حجر الأساس في إطلاق المشاريع في قطاع التجارة الإلكترونية وتحقيق النمو في المستقبل.