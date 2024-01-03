جودادي تعرض مجموعة من الخطوات الأساسية لإطلاق متجر إلكتروني في السعودية

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
يسعى رواد الأعمال والشركات الصغيرة في المملكة لتبني أحدث الابتكارات واغتنام فرص النمو غير المسبوقة التي يوفرها مجال التجارة الإلكترونية المزدهر في منطقة الشرق الأوسط.
وتبلغ نسبة السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من دول خارجية حوالي 90%، غير أن هذا المشهد يشهد تغيّرات متسارعة الوتيرة، * حيث يوجد توجه كبير نحو تطوير متاجر إلكترونية إقليمية، مما يُسهم في توفير فرص متنوعة، ولكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات عديدة تتطلب تبني نهج استراتيجي وشامل.
ولمواكبة التحولات الكبيرة في مشهد التجارة الإلكترونية، ينبغي على رواد الأعمال تبني تدابير استراتيجية تشكل الأساس لضمان نجاح أعمالهم. ويسلط المقال الضوء على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لإطلاق متجر إلكتروني مزدهر، وفي مقدمتها أهمية اختيار اسم نطاق مميز.
الخطوة الأولى: التأسيس للنجاح يبدأ باختيار اسم نطاق مناسب
تبدأ الرحلة نحو النجاح باختيار مدروس لاسم النطاق، والذي يقابله في المتاجر التقليدية اسم المتجر. ويمثل اسم النطاق الهوية الرقمية للشركة، حيث يعزز اتساق العلامة التجارية ويسهم في تحسين ظهور اسمها في محركات البحث. ويمكن لرواد الأعمال استخدام خدمات النطاق الخاصة بشركةGoDaddy للعثور على اسم نطاق مناسب لعلامتها التجارية.
الخطوة الثانية: بناء الثقة باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي
بعد اختيار اسم نطاق مميز ومناسب، يمكن لرواد الأعمال أيضاً بناء المصداقية باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي مرتبط باسم النطاق الخاص بهم (على سبيل المثال: ... ). ويسهم ذلك في بناء الثقة مع العملاء وتعزيز شرعية عمليات البيع عبر الإنترنت، ويسلط الضوء على اتباع العلامة لمنهجية احترافية في جميع قنواتها.
الخطوة الثالثة: إعطاء الأولوية دائماً لراحة العملاء
يولي قطاع التجارة الإلكترونية الأولوية لراحة العملاء. ويمكن لتوفير مجموعة متنوعة من طرق الدفع والشحن، ومعلومات الشحن الشفافة، والسياسات الواضحة، بما في ذلك عمليات الاستبدال والإرجاع، أن يساعد في تحسين رضا العملاء وتجنّب امتناعهم عن إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت. وفي المملكة، تتوفر العديد من خيارات الدفع، مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية، التي تلبي احتياجات العملاء.
الخطوة الرابعة: ضمان إجراءات الحماية الأمنية
تُعد الحماية الأمنية أمراً بالغ الأهمية في التعاملات الإلكترونية. وتوفر شهادة البروتوكول SSL التي تمنح للمواقع الإلكترونية العديد من المزايا المهمة، مثل إمكانية تشفير بيانات العملاء والمصادقة على هوية الموقع وضمان حماية تبادل البيانات، مما يساهم بدوره في بناء الثقة وتعزيزها. ويعد اتباع بروتوكولات HTTPS عاملاً مهماً في السوق الرقمي اليوم، بما ينسجم مع التزام المملكة الراسخ بسياسات الأمن السيبراني. ومع سعي رواد الأعمال لإطلاق أعمالهم عبر الإنترنت، يصبح دمج الخدمات الأمنية، كتلك التي تقدمها GoDaddy، جزءاً أساسياً من جهود تعزيز الثقة والموثوقية الضرورية لازدهار تجارتهم الإلكترونية.
الخطوة الخامسة: تصميم تجربة تسوق سلسلة
تُعتبر تجربة العميل أحد العوامل الأساسية لتحقيق النجاح. لذلك ينبغي على المتاجر الإلكترونية التركيز على جانب سهولة التصفح، واستخدام صور عالية الجودة، واعتماد تصميم تفاعلي، بما يوفر تجربة تسوق مريحة على جميع الأجهزة. وتشمل الاستراتيجيات الفعالة في جذب العملاء في المملكة تبسيط عملية الدفع، وتوفير عمليات دفع خاصة للضيوف، ودمج تسجيل الدخول من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض تقييمات العملاء.
الخطوة السادسة: المستويات الرفيعة من خدمة العملاء تترك انطباعاً إيجابياً دائماً
وفي الختام، يُعد تقديم مستويات رفيعة من خدمة العملاء عاملاً أساسياً في ضمان ولاء العملاء. ويسهم توفير معلومات الاتصال وقنوات الاتصال المتنوعة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني الاحترافية وأرقام الهواتف ونماذج الاتصال والدردشة المباشرة، في تعزيز الموثوقية وسرعة الاستجابة بما يتماشى مع توقعات العملاء.
باختصار، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من نمو قطاع التجارة الإلكترونية من خلال اختيار اسم نطاق مميز، باستخدام بريد إلكتروني احترافي، واعتماد تصاميم ترويجية مؤثرة، وتوفير مجموعة مختارة من خيارات الدفع والشحن، وتعزيز مستويات الحماية الأمنية، وضمان تجربة مستخدم سلسة، وتقديم خدمة عملاء مميزة. وتعتبر الخطوات الست السابقة حجر الأساس في إطلاق المشاريع في قطاع التجارة الإلكترونية وتحقيق النمو في المستقبل.
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