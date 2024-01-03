بالفيديو .. عاصفة قوية تضرب دولة أوروبية

MENAFN - Al Wakeel News)تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن العاصفة (هينك) التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل حركة النقل.



ووفق وسائل الإعلام البريطانية، أصدرت الجهات المختصة نحو 300 تحذير من حدوث فيضانات في إنجلترا وويلز اليوم الأربعاء، واستمر انقطاع الكهرباء عن نحو 10 آلاف منزل.



وتعرضت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي، وأبلغ العديد من المشغلين عن مواجهة مشكلات مستمرة تتعلق بالرحلات الصباحية.