بالفيديو .. عاصفة قوية تضرب دولة أوروبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن العاصفة (هينك) التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل حركة النقل.
ووفق وسائل الإعلام البريطانية، أصدرت الجهات المختصة نحو 300 تحذير من حدوث فيضانات في إنجلترا وويلز اليوم الأربعاء، واستمر انقطاع الكهرباء عن نحو 10 آلاف منزل.
وتعرضت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي، وأبلغ العديد من المشغلين عن مواجهة مشكلات مستمرة تتعلق بالرحلات الصباحية.
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