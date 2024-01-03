نبيلة عبيد تدعم أبطال فيلم الإسكندراني في العرض الخاص له

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُقيم مساء يوم الثلاثاء في إحدى دور السينما الكبرى في القاهرة العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بحضور الفنانَين أحمد العوضي وزينة، ومخرجه خالد يوسف، وعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أبطال الفيلم.
وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" لدعم أبطاله وصنّاعه.
وفيلم "الإسكندراني" هو أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، بعد نجاحه درامياً في المواسم الرمضانية الماضية.
لها
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