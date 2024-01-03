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نبيلة عبيد تدعم أبطال فيلم الإسكندراني في العرض الخاص له

1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُقيم مساء يوم الثلاثاء في إحدى دور السينما الكبرى في القاهرة العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بحضور الفنانَين أحمد العوضي وزينة، ومخرجه خالد يوسف، وعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أبطال الفيلم.


وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" لدعم أبطاله وصنّاعه.

وفيلم "الإسكندراني" هو أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، بعد نجاحه درامياً في المواسم الرمضانية الماضية.

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