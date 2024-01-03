ايران : 20 قتيلا و 50 جريحا بانفجارين بمحافظة كرمان جنوبي البلاد
التاريخ
1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افاد التلفزيون الايراني بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي ايران .
وقالت وسائل إعلام إيرانية ان 20 قتـيلا و50 جريحا سقطوا جراء الانفجارين قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي البلاد لغاية اللحظة .
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