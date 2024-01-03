شرطة الاحتلال تعتقل فتاة من أريحا داخل أراضي عام 48

شرطة الاحتلال تعتقل فتاة من أريحا داخل أراضي عام 48
التاريخ
1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، فتاة من أريحا، داخل أراضي عام الـ48.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفتاة هيا أنيس حمد غروف من سكان مدينة أريحا، وذلك عند أحد حواجزها داخل أراضي عام 1948.
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