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شرطة الاحتلال تعتقل فتاة من أريحا داخل أراضي عام 48

1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، فتاة من أريحا، داخل أراضي عام الـ48.


وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفتاة هيا أنيس حمد غروف من سكان مدينة أريحا، وذلك عند أحد حواجزها داخل أراضي عام 1948.


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