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مسيرة لنقابة المحامين بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب - فيديو

1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت مسيرة لنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، من قصر العدل بارتداء روب المحاماة إلى مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني.
ووفقا لبيان صادر عن النقابة، فإن المسيرة بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات العربية ومحامي الوطن العربي دعما للحق الفلسطيني.
وطالب المحامون بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

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