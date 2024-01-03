مسيرة لنقابة المحامين بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت مسيرة لنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، من قصر العدل بارتداء روب المحاماة إلى مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني.
ووفقا لبيان صادر عن النقابة، فإن المسيرة بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات العربية ومحامي الوطن العربي دعما للحق الفلسطيني.
وطالب المحامون بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
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