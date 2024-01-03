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أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع ريال مدريد

1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن سر تجديد عقده مع النادي الملكي، حتى صيف 2026، يكمن في نجاح الفريق في السنوات الماضية وهذا العام.
وكان رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيش، أعلن في يوليو الماضي، أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الوطني اعتبارا من بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024.
بيد أن ريال مدريد أعلن في بيان على موقعه الرسمي، يوم الجمعة الماضي، أن كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عاما، سيرتبط بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026.
وقال أنشيلوتي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لقد جددت عقدي لأن الفريق كان ناجحا في السنوات الماضية وهذا العام حقق نجاحا أيضا".
وأضاف: "بالنسبة لي، ريال مدريد فوق الجميع، نحن عائلة، والأجواء التي يخلقها هذا النادي حوله عائلية للغاية بدءا من الرئيس فلورنتينو بيريز".
وأوضح: "كل واحد منا يصل إلى أفضل ما في نفسه لأننا نعمل في بيئة عائلية".
وأتم كارلو أنشيلوتي: "أنا أعتبر بيريز رب عائلة ورجل حقق في كرة القدم ما لم يتمكن أحد من تحقيقه، وهو يواصل الحفاظ على حافز قوي للغاية لأنه المشجع الأول لهذا النادي".
وتولى كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد خلال ولايتين، الأولى ما بين عامي (2013-2015)، والثانية منذ عام 2021 وحتى الآن، وهو أول مدرب يفوز بلقب بطل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وإسبانيا.
كما يعد أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة برصيد 118 انتصارا.

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