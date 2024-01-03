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حماس تنعى 7 من قادتها ومقاتليها

1/3/2024 8:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت كتائب عز الدين القسام ثلة من قادتها ومقاتليها الشهداء الذين ارتقوا بعد عملية اغتيال غادرة لهم في بيروت أمس الثلاثاء .

حيث نعت القسام نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد صالح محمد العاروري "أبو محمد" و القائد عزام حسني الأقرع "أبو عبد الله" و القائد سمير فوزي فندي "أبو عامر"
كما نعت عدد من مقاتليها ، الشهيد أحمد محمد حمود "أبو الفضل" و الشهيد محمد سعيد بشاشة "أبو ابراهيم" و الشهيد محمود زكي شاهين "أبو عبد الرحمن" و الشهيد المجاهد/محمد عصام الريس "أبو مسلم"

وقالت القسام في بيان اليوم الاربعاء :" إن اغتيال الشيخ صالح العاروري وإخوانه على أرض لبنان ليؤكد بأن هذا العدو هو خطر على الأمة، وأن ساحة المعركة مع هذا الكيان مفتوحة، وأن قتاله وردعه عن غيّه هو واجب على أبناء أمتنا في كل الساحات والجبهات حتى اقتلاع هذا السرطان من أرض فلسطين وإراحة الأمة من شروره، وهذا ما عمل عليه الشيخ صالح وإخوانه من حشد لطاقات الأمة وقد بدأ يؤتي ثماره"
واضافت :"إن اغتيال قادتنا هو وسام شرف لنا، ولن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الطريق وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه، وستبقى دماؤهم نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا "ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً".

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