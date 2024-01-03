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مدرب باريس سان جيرمان يعلق على شائعات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

1/3/2024 8:17:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على شائعات انتقال مهاجم الفريق الباريسي كيليان مبابي، إلى صفوف فريق ريال مدريد.
وينتهي عقد كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما، التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024.
وقال إنريكي في تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي عندما سئل عن كيفية تعامله مع الشكوك التي تحيط بمستقبل مبابي:“كما فعلت دائما في هذه المسألة، هذ الأمر لا يعتمد علي".
وأضاف: "أنا لست الشخص الذي يمكنه الرد على هذا السؤال (مستقبل مبابي)".
وذكرت تقارير صحفية أن مبابي قرر الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، وأن هناك مفاوضات جارية حاليا بين مسؤولي النادي الملكي وفايزة العماري والدة اللاعب الفرنسي ووكيلة أعماله، والأمور تسير بشكل جيد حتي الآن بين الطرفين.
بينما أشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يجهز عرضا للتعاقد مع مبابي، خلال الشهر الحالي.
وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن فريق ليفربول الإنجليزي يعد ضمن المرشحين للتعاقد مع مبابي.
شارك كليان مبابي في 22 مباراة مع فريق باريس سان جرمان، خلال الموسم الحالي، بكل المسابقات، وسجل فيها 21 هدفا، وصنع هدفين.

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