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الفيصلي يتعاقد رسميا مع أبو هشهش

1/3/2024 8:17:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الفيصلي الأردني الثلاثاء، تعاقده رسميا مع اللاعب صهيب أبو هشهش، بعد ساعات من فسخ عقده مع ناديه السابق مغير السرحان.
وأوضح الفيصلي عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أبو هشهش وقع على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف.
وتكفل نائب رئيس نادي الفيصلي أحمد الوريكات بكامل مقدم عقد أبو هشهش.
ويشغل أبو هشهش مركز الجناح الأيسر ويعد مكسبا للفيصلي الذي تعاقد معه بعدما لفت الأنظار إليه خلال مشاركته الموسم الحالي مع مغير السرحان في بطولتي الدرع ودوري المحترفين.
ويأتي تعاقد الفيصلي مع أبو هشهش بعد أن فسخ في وقت سابق عقد محترفه الإنجليزي ناثان مافيلا.
يشار إلى أن الفيصلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 20 نقطة.

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