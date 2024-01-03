الفيصلي يتعاقد رسميا مع أبو هشهش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الفيصلي الأردني الثلاثاء، تعاقده رسميا مع اللاعب صهيب أبو هشهش، بعد ساعات من فسخ عقده مع ناديه السابق مغير السرحان.
وأوضح الفيصلي عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أبو هشهش وقع على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف.
وتكفل نائب رئيس نادي الفيصلي أحمد الوريكات بكامل مقدم عقد أبو هشهش.
ويشغل أبو هشهش مركز الجناح الأيسر ويعد مكسبا للفيصلي الذي تعاقد معه بعدما لفت الأنظار إليه خلال مشاركته الموسم الحالي مع مغير السرحان في بطولتي الدرع ودوري المحترفين.
ويأتي تعاقد الفيصلي مع أبو هشهش بعد أن فسخ في وقت سابق عقد محترفه الإنجليزي ناثان مافيلا.
يشار إلى أن الفيصلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 20 نقطة.
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