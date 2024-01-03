برشلونة ينهي الجدل.. الكشف عن رقم قميص روكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الجديد، على رقم القميص الذي سيرتديه مع البارسا، بداية من الفترة المقبلة.
ويعد روكي (18 عامًا) أحدث تدعيمات برشلونة، بعدما تم التعاقد معه من فريق أتلتيكو بارانينسي.
ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر منصة "إكس"، صورة لروكي وهو يرتدي القميص رقم 19.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أنهى روكي الجدل الذي أثير مؤخرًا، حول احتمالية ارتدائه القميص رقم 10، الخاص بالأسطورة ليو ميسي، والذي تركه أنسو فاتي، بعد انتقاله معارًا لصفوف برايتون.
وسبق وأن ارتدى روكي خلال فترة وجوده في البرازيل الأرقام 9 و27 و39.
ويرتدي الرقم 9 حاليًا، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما تتيح لوائح الليجا، اللعب بأرقام من 1 إلى 25 فقط.
ولم يتأكد بعد ظهور روكي في مباراة لاس بالماس المقبلة، لأن برشلونة لم يسجله في قائمته حتى الآن.
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