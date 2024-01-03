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برشلونة ينهي الجدل.. الكشف عن رقم قميص روكي

1/3/2024 8:17:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الجديد، على رقم القميص الذي سيرتديه مع البارسا، بداية من الفترة المقبلة.
ويعد روكي (18 عامًا) أحدث تدعيمات برشلونة، بعدما تم التعاقد معه من فريق أتلتيكو بارانينسي.
ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر منصة "إكس"، صورة لروكي وهو يرتدي القميص رقم 19.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أنهى روكي الجدل الذي أثير مؤخرًا، حول احتمالية ارتدائه القميص رقم 10، الخاص بالأسطورة ليو ميسي، والذي تركه أنسو فاتي، بعد انتقاله معارًا لصفوف برايتون.
وسبق وأن ارتدى روكي خلال فترة وجوده في البرازيل الأرقام 9 و27 و39.
ويرتدي الرقم 9 حاليًا، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما تتيح لوائح الليجا، اللعب بأرقام من 1 إلى 25 فقط.
ولم يتأكد بعد ظهور روكي في مباراة لاس بالماس المقبلة، لأن برشلونة لم يسجله في قائمته حتى الآن.

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