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فينيسيوس لجماهير ريال مدريد: أراكم غدا!

1/3/2024 8:17:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، قبل مواجهة ريال مايوركا.
ويستقبل ريال مدريد نظيره مايوركا، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 19 لليجا.
وشهدت قائمة ريال مدريد، الظهور الأول لفينيسيوس لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد شفائه من الإصابة.
ونشر فينيسيوس، عبر "ستوري إنستجرام"، صورة له بقميص الميرنجي، وكتب عليها: "لقد عُدت.. أراكم غدًا".
وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة الغد، كالآتي:
حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران.
الدفاع: كارفاخال - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - كاريللو.
الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - فيدي فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - أردا جولر - نيكو باز.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا، ويبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الاحتفاظ بالقمة، بينما يأتي مايوركا في المركز 14 برصيد 18 نقطة.

ملاعب


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