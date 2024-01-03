اغتيال الاحتلال لقيادي في حماسصالح العاروري حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، أثناء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق يزن: يوم عن يوم تثبت إسرائيل للشارع العربي والإسلامي أنها محتلة العالم كله ولا سائلة عن حدا، بتوصل لأي شخص فوق أي ارض وتحت أي سماء,,,كيف لهم أن يستبيحوا أراضي دولة ليست دولتهم.

وقال مراد اليازوري: يد الغدر وصلت لبعض القادة، أسلوب قذر أسلوب جبان ولا عمرهم رح يتغيروا، المقاومة فكرة وليس شخص، كم من قادة اغتلتم ولم تتوقف المقاومة.

ونشرت هزار أمين: من فترة حكى: "أنا بستنى الشهادة استني، وحاسس حالي طولت"

طلبتها ونلتها يا شيخ هنيئا لك.

وأضاف ناهض المجالي: هذه العملية الخسيسة التي قام بها العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية يدل على تباطؤ الحكومة اللبنانية مع العدو...نسأل الله الرحمة للشهداء.

وعلقت نجوى عطا: هنيئا لك الشهادة في سبيله كفيت ووفيت ,,, الخزي والعار للخونة رؤساء العار، عليكم من الله ما تستحقون.

وختمت لارا أبو زيد: لن تنتهي المقاومة بقتل قادتها ف كل صاحب حق مقاوم.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · اغتيال الاحتلال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري حديث مواقع التواصل