اغتيال الاحتلال لقيادي في حماسصالح العاروري حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، أثناء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلق يزن: يوم عن يوم تثبت إسرائيل للشارع العربي والإسلامي أنها محتلة العالم كله ولا سائلة عن حدا، بتوصل لأي شخص فوق أي ارض وتحت أي سماء,,,كيف لهم أن يستبيحوا أراضي دولة ليست دولتهم.
وقال مراد اليازوري: يد الغدر وصلت لبعض القادة، أسلوب قذر أسلوب جبان ولا عمرهم رح يتغيروا، المقاومة فكرة وليس شخص، كم من قادة اغتلتم ولم تتوقف المقاومة.
ونشرت هزار أمين: من فترة حكى: "أنا بستنى الشهادة استني، وحاسس حالي طولت"
طلبتها ونلتها يا شيخ هنيئا لك.
وأضاف ناهض المجالي: هذه العملية الخسيسة التي قام بها العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية يدل على تباطؤ الحكومة اللبنانية مع العدو...نسأل الله الرحمة للشهداء.
وعلقت نجوى عطا: هنيئا لك الشهادة في سبيله كفيت ووفيت ,,, الخزي والعار للخونة رؤساء العار، عليكم من الله ما تستحقون.
وختمت لارا أبو زيد: لن تنتهي المقاومة بقتل قادتها ف كل صاحب حق مقاوم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · اغتيال الاحتلال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري حديث مواقع التواصل
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