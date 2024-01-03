اختفاء قارب ينقل عشرات السوريين بين لبنان وقبرص

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أفادت معلومات صحفية بأن قاربا يقل العشرات اختفى بعد مغادرته السواحل اللبنانية باتجاه قبرص، بعد منتصف ليل الـ12 من ديسمبر الماضي.

وكشفت صحيفة ""اندبندنت عربية" أنه بالتاريخ المذكور انطلقت أربعة قوارب للهجرة غير النظامية من شواطئ شمال لبنان باتجاه قبرص، وعند الظهيرة وصلت ثلاثة منها على متنها 170 راكبا، فيما لا يزال مصير القارب الرابع غامضا حتى الساعة حاملا معه 85 شخصا معظمهم من الجنسية السورية.

ولفتت الصحيفة إلى أن حالة من القلق فرضت نفسها على الأسر السورية خوفا على مصير أبنائهم، بحيث يحمل القارب الضائع على متنه 85 راكبا يتوزعون بين 35 طفلا و50 رجلا وامرأة.

المصدر: "اندبندنت عربية"

