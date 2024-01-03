Wednesday, 03 January 2024 05:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر

1/3/2024 8:16:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين في اليمن، أطلقوا أمس الثلاثاء صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر.


وقالت في بيان عبر حسابها عبر منصة "إكس": "أطلق الحوثيون افي 2 يناير صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأكدت أن "عددا من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الهجوم في المياه المحيطة بالبحر الأحمر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر".

وشددت على أن "الأعمال غير القانونية التي ينفذها الحوثيون تعرض حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ24
ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.


وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت بوقت سابق، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى
عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.


المصدر: RT

MENAFN03012024000205011050ID1107680538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث