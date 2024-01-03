القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين في اليمن، أطلقوا أمس الثلاثاء صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر.



وقالت في بيان عبر حسابها عبر منصة "إكس": "أطلق الحوثيون افي 2 يناير صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأكدت أن "عددا من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الهجوم في المياه المحيطة بالبحر الأحمر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر".

وشددت على أن "الأعمال غير القانونية التي ينفذها الحوثيون تعرض حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ24

ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.



وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت بوقت سابق، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى

عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.





المصدر: RT