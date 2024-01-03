(MENAFN
- Palestine News Network )
استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.
ودّمر الجيش الإسرائيلي على الأقل خمسة أبراج من أصل تسعة، بعد قصفها بوابل من الصواريخ والقذائف المدفعية وسط اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة.
أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم
اضراب شامل يعم اراضي ومحافظات الوطن حداداُ على روح الشهيد صالح العاروري الذي تم اغتياله الامس في الاراضي اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.وقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 إلى 509.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا
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