MENAFN - Palestine News Network ) استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

ودّمر الجيش الإسرائيلي على الأقل خمسة أبراج من أصل تسعة، بعد قصفها بوابل من الصواريخ والقذائف المدفعية وسط اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة.



أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم





اضراب شامل يعم اراضي ومحافظات الوطن حداداُ على روح الشهيد صالح العاروري الذي تم اغتياله الامس في الاراضي اللبنانية





أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.وقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 إلى 509.





توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا



