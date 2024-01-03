وول ستريت جورنال: الانقسام في إسرائيل لا يزال موجودًا رغم الوحدة في الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أظهر حكم للمحكمة العليا في إسرائيل، بشأن إبطال قانون كان يمكن أن يَحُد من سلطة المحاكم، أن البلاد لا تزال منقسمة، على الرغم من إظهار الوحدة في زمن الحرب، مع احتمالية عودة الانقسام من جديد بمجرد انتهاء حرب غزة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ فإن إبطال القانون، يُعد بمثابة تذكير بالانقسامات الأساسية في المجتمع الإسرائيلي التي تم وضعها جانباً خلال حرب غزة، وهي التوترات التي يمكن أن تندلع بمجرد انتهاء الصراع.

وقال عميحاي كوهين، الباحث القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية:“في الوقت الحالي، يبدو أن الحرب تلقي بظلالها على كل شيء؛ لكن التوتر الأساسي لا يزال قائمًا". كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في منتصف ديسمبر/كانون الأول أن 69% من الإسرائيليين يريدون إجراء انتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب، بمن في ذلك أغلبية الناخبين اليمينيين.

ورأى التقرير أن حكومة نتنياهو وحلفاءها قد يجربون طرقًا أخرى لإضعاف استقلال المحاكم وتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية؛ ما قد يُشعل عود الثقاب مجددًا ويحوّل المظاهرات السلمية والصامتة نسبيًا، تحديدًا ضد نتنياهو؛ بسبب الحرب وحقيقة أن العديد من المتظاهرين كانوا يخدمون في الاحتياط، إلى مظاهرات صاخبة وسنرى الآلاف في الشوارع، وفقًا لـ "جدعون رهط"، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس.

وبحسب بعض المحللين، فإن إستراتيجية الائتلاف الحاكم لإضعاف المحاكم يمكن أن تتحول إلى مبادرات أكثر هدوءًا، على النقيض من المحاولة البارزة لتمرير القانون السابق، تُحوّل غالبية أعضاء المحكمة العليا نحو اليمين، حيث منعت الحكومة الجهود الرامية إلى استبدال قاضيين ليبراليين تقاعدا أخيرًا. ومن المتوقع أن يكون حُكم يوم الاثنين آخر قرار رئيس لهما. ومن المقرر أن يتقاعد قاض ليبرالي ثالث هذا العام؛ ما قد يترك للمحكمة ثلاثة مقاعد شاغرة.

وقال "كوهين" من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن الحكومة قد تحاول أيضًا تقويض سلطة المستشارين القانونيين بهدوء، الذين هم جزء من وزاراتهم ولكنهم مستقلون عن الحكومة، دون تمرير تشريعات جديدة.

وفي رد على هذه الادعاءات، قال مسؤول في الائتلاف الحكومي الحاكم، إن تقويض السلطة القضائية لم يكن جزءًا من خططهم. وإنه لا توجد خطط فورية لملء المناصب الشاغرة في المحكمة العليا، أثناء الحرب.



